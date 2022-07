Müğənni Gülay Zeynallı yeni fotosu ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni İnstaqram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda Gülay makiyajsız halı ilə diqqət çəkib. Paylaşım ifaçının izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.