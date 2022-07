Şri-Lankanın kənd təsərrüfatı naziri istefa verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə isyinadən xəbər verir ki, nazir Mahinda Amaravira bu addımı prezidentin istefa verəcəyinə dair xəbərlər yayıldıqdan sonra atıb.

Amaravira bildirib ki, Hindistandan gələn 40 000 ton gübrəni qəbul etdikdən sonra səlahiyyətlərinin icrasını dayandıracaq. Yükün günün ikinci yarısında ölkəyə çatması gözlənilir.

Qeyd edək ki, ötən gün Şri-Lankada 4 nazir istefa verib.

