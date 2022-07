“SOCAR-ın mühafizə zolağında inşa edilən fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması tələbi problemlərə səbəb olur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev ötən gün media və QHT nümayəndələri üçün keçirilən “Açıq qapı” aksiyası zamanı bildirib.

Baş direktor sözügedən ərazilərdə digər kommunal xidmətlərin olmasına da aydınlıq gətirib.

