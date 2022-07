Sumqayıtda Türkiyə vətəndaşı intihar edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Xəzər dənizinin Sumqayıt sahilindən kişi meyiti tapılıb.

Meyitin 1998-ci il təvəllüdlü Türkiyə vətəndaşı Şahin Vahid Nahid olduğu müəyyən edilib. 24 yaşlı türk gəncin intihar məqsədi ilə özünü dənizə atdığı bildirilir.

Meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

