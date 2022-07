Polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparırlar - FOTO

Vətəndaşların təhlükəsizliyinin, onların rahat istirahətinin təmin edilməsi daxili işlər orqanları əməkdaşlarının daim diqqət mərkəzindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, həftəsonu və bayram günləri ilə əlaqədar vətəndaşlarımızın çimərlik zonaları istiqamətinə sıx hərəkətini nəzərə alaraq, polis əməkdaşları həmin ərazilərdə tıxacların yaranmaması üçün avtomobillərin hərəkətini tənzimləyir, istirahətdə olan vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə təmin etmək məqsədilə gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.