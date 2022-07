Salyanda qadın özünü yandırıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Salyan rayonunun Qarabağlı kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Əsədova Mədinə Hənifə qızı özünü ocağa ataraq yandırıb.

Ağır vəziyyətdə olan 60 yaşlı qadın paytaxt xəstəxanadına göndərilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

