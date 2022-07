Rusiya ordusu Ukraynada Haubitsa “M-77” silahlarının olduğu iki silah anbarını vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, ABŞ silahlarının olduğu silah anbarları Slovyansk bölgəsində yerləşib. Hücum zamanı silahlarla yanaşı 100-ə qədər ukraynalı hərbçi həlak olub. Həmçinin, hücumlar zamanı Ukrayna ordusuna məxsus 3 komanda mərkəzi hədəfə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.