Ukrayna ordusu Xerson vilayətində irəliləyir.

Metbuat.az Ukrayna mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, ukraynalı hərbçilər Xersonda daha bir kəndi rus qüvvələrdən azad edib. Məlumata görə, İvanovka kəndi Ukrayna ordusunun nəzarətinə keçib. Bildirilir ki, Rusiya ordusu Xersonda əsas qüvvələrini bir neçə kilometr geriyə çəkib. Məqsəd arxa cəbhədə möhkəmlənməkdir.

