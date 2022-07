Bakıda polis əməkdaşları əməliyyat keçirib.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin 31-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Yeni Suraxanı qəsəbə sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Q.Həsənovun evinə baxış zamanı oradan 950 qram marixuana, həyətindən isə kultivasiya yolu ilə yetişdirilən 2 ədəd çətənə kolu aşkar olunaraq götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.