Ukrayna ordusuna ölkənin cənub vilayətlərini rusların işğalından azad etmək üçün əmr verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna ordusunun imkanları işğal altındakı əraziləri azad etməyə imkan verir. Müdafiə nazirinin sözlərinə görə, ölkənin cənub bölgələrini işğaldan azad etmək üçün Ukraynanın əmrində 1 milyon döyüşçü var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.