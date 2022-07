Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Consonun istefasından sonra hökumət başçısı postu uğrunda bir neçə namizəd var.

Metbuat.az xəbər verir ki, xarici işlər naziri Liz Trassla yanaşı 42 yaşlı Rişi Sunak da baş nazir postuna iddialıdır. Keçmiş maliyyə naziri Sunak baş nazir seçilərsə bu, Britaniya tarixində ilk olacaq. Sunak Britaniyada hökumət başçısı seçilən ilk hind əsilli siyasətçi olacaq.

Qeyd edək ki, Rişi Sunak İngiltərədə hind ailəsində anadan olub.

