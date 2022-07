Türkiyə futbolunda görünməmiş hadisə: İdmanla vidalaşan 41 yaşlı hücumçunu komandaya çağırdılar

Türkiyənin futbol üzrə 2-ci liqasında maraqlı hadisə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Altay” klubu 41 yaşlı keçmiş hücumçusu Murat Uluçu yenidən komandaya cəlb edib. 2019-cu ildə futbolla vidalaşan futbolçunun komandaya çağırılmasına səbəb “Altay” klubuna transfer qadağasının qoyulmasıdır. Üstəlik “Altay”ın hücumçuları da klubu tərk edib. Hazırda klubda 1 hücumçu var. Alternativ hücumçusu olmayan klub 41 yaşlı futbolçu ilə problemi aradan qaldırmağa çalışır. Bildirilir ki, Murat Uluç artıq məşqlərə başlayıb. Onun məşqlərdə nümayiş etdirdiyi oyun təqdir edilib.

