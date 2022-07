Dünya markaları olan avtomobillərin Bakı Limanı vasitəsilə daşınmasına başlanılıb - FOTOLAR

“Mercedes” və “BMW” kimi dünya markaları olan avtomobillərin Bakı Limanı vasitəsilə Avropa bazarından Asiya istehlakçılarına daşınmasına başlayıb.

Metbuat.az "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC-yə istinadən xəbər verir ki, bu, “Cabooter Group” şirkətinin Bakı Limanı və “Port Bonded Services” MMC ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsin də baş tutub.

Məlumata görə, Bakı Limanı müxtəlif nəqliyyat vasitələrinin avtomobil, dəmir və dəniz yolu ilə daşımalarını həyata keçirmək üçün logistik şirkətlərə müasir xidmətlər və imkanlar təklif edir.

Qeyd edilir ki, Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (Orta Dəhliz) qlobal logistikadakı rolu getdikcə artır və yeni inkişaf fazasına daxil olur. Xüsusilə, Bakı Limanı Asiya və Avropanın birləşdirilməsində və regional əlaqələrin qurtulmasında mühüm multimodal logistika mərkəzinə çevrilib.

