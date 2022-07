“Fənərbaxça” “TV8” kanalının rəhbəri Acun Ilıcalının sahib olduğu İngiltərə “Hall Siti”si ilə yoxlama oyunu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş İstanbul təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. 87-ci dəqiqədə Arda Güler, 89-cu dəqiqədə isə Serdar Dursun rəqibin qapısından qol keçirə bilib.

Qeyd edək ki, “Hall Siti” İngiltərə Çempionşipində mübarizə aparır.

