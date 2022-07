"Qəbələ" 4 futbolçusu ilə vidalaşdı

"Qəbələ” dörd futbolçu ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az-a "Qəbələ" klubundan verilən məlumata görə, yarımmüdafiəçilər Stefan Vukçeviç, Fernan Lopes, Kamal Mirzəyev və hücumçu Patrik Robson 2022-2023-cü illər mövsümündən “qırmızı-qara” formada çıxış etməyəcək.

2020-ci ilin yayından “Qəbələ”nin şərəfini qoruyan Vukçeviç iki mövsüm ərzində 58 oyunda 2 qol vurub. Ötən mövsümün əvvəlində bir illik fasilədən sonra komandamıza qayıdan Fernan Lopesin hesabında 40 matçda 4 top var. Fasilələrlə “qırmızı-qara” forma geyinən Kamal 15, qışda komandamıza qoşulan Patrik 13 qarşılaşmada iştirak edib.

