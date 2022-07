Niderlandın Baş naziri Mark Rütte bazar ertəsi Kiyevə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, M.Rüttenin Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşəcəyi gözlənilir.

Qeyd edilib ki, Baş nazirin son vaxtlarda Kiyevə ilk səfəridir.

