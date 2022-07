Ərdoğan və Putin bu məsələləri müzakirə etdi

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az “TRT Haber”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, iki ölkənin liderləri regional məsələlər, o cümlədən Rusiya ilə Ukrayna arasında davam edən müharibəni müzakirə ediblər. Prezidentlər Suriyadakı mövcud vəziyyət, həmçinin Qara dənizdə taxıl ixracı üçün təhlükəsiz dəhlizin yaradılması barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

R.T.Ərdoğan sabitliyin bərpası üçün təşəbbüslərini bundan sonra da davam etdirməyə hazır olduğunu V.Putinin diqqətinə çatdırıb.

