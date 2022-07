Kök olduğu üçün əri tərəfindən tərk edilən Aygül adlı xanım möhtəşəm dəyişimi ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-də yayımlanan “Elgizlə izlə” verilişinə üz tutub kömək istəyən, 150 kiloqram çəkisi olan Aygül həkimlərin dəstəyi ilə nə az, nə çox - 80 kq çəki atıb.



Onun yeni halını görənlər heyrətlənərək, tanımaqda çətinlik çəkiblər.

