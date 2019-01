Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) Samsun vilayətində keçirilən seçkiqabağı mitinqi iştirakçılarla polisin toqquşması ilə nəticələnib.

Trend Türkiyənin "Milliyet" qəzetinə istinadən xəbər verir.

Toqquşma nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb ki, onlardan 7-i polis əməkdaşıdır.

15 nəfər polis tərəfindən saxlanılıb.

