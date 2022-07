Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edərkən Rusiya Prezidenti Putin kritik qərar imzalayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Putin Ukraynanın vətandaşlarını da əhatə edən “Rusiya vətəndaşı olmaq üçün şərtləri asanlaşdıran” fərmanını verib.

Sözügedən fərmanla qondarma Donestk və Luqansk respublikalarının sakinləri, eləcə də Ukraynanın bütün vilayətlərində daimi yaşayan şəxslər Rusiya vətəndaşlığı üçün sadələşdirilmiş müraciət etmək hüququ qazanıblar.

