2050-ci ilə dair PROQNOZ: Təhlükə barədə xəbərdarlıq edildi

Artım tempinin azalan xətt üzrə davam etməsinə baxmayaraq 2050-ci ildə dünya əhalisinin sayı indiki ilə müqayisədə 20-30 faiz çox olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Əhali Fondu açıqlama yayıb. Məlumata görə, yaşı 15-24 arası olan gənclərin 1/3-i Afrika qitəsində olacaq. Əhalinin artmasının səbəbləri reproduktiv yaşa çatan insanların sayının kütləvi artması, doğuş nisbətlərində böyük dəyişikliklər, urbanizasiyanın artması və miqrasiyanın intensivləşməsi kimi amillərlə əlaqələndirilir. Lakin bu artım xəritəsində balansın olmaması gələcək nəsillər üçün ciddi çətinlik kimi dəyərləndirilir.

Məlumata görə, “aşağı gəlirli ölkələrdə” əhalinin sayı 2 dəfə artacaq.

