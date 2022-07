Nüvə enerjisi ilə işləyən nəhəng uçan otel layihəsi təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, layihənin gələcək illərdə reallaşması nəzərdə tutulub. Su intellektlə idarə oluna bilən nəhəng təyyarə 5 min yerlikdir. Günlərlə havada qala bilən oteldə teatr, restoranlar, idman mərkəzi və digər əyləncə mərkəzləri var. Lakin təyyarənin nüvə enerjisi ilə işləyəcəyindən narahat olanlar da var. Xoşagəlməz hadisə böyük nüvə fəlakətinə səbəb ola bilər.

