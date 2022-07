İran yüzlərlə PUA-nı Rusiyaya göndərməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə Müşaviri Ceyk Sallivan belə açıqlama verib. O bildirib ki, PUA-ların Ukraynadakı müharibədə istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Məlumata görə, İran tərəfi yerli pilotsuz uçuş aparatlarının idarə edilməsi üçün rus hərbçilərə təlimlər keçəcək. İddia edilir ki, Rusiya canlı qüvvə itkisini azaltmaq üçün pilotsuz uçuş aparatlarına üstünlük verir.

