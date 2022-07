ABŞ Ukraynaya 1,7 milyard dollar məbləğində yeni yardım paketi ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna hökuməti məlumat yayıb. Bu, ABŞ-ın Ukraynaya bu ay ayırdığı ikinci yardım paketidir. Yardımın ümumi dəyəri 3 milyard dollardır. Bildirilir ki, Ukrayna büdcəsində olan kəsirlərin aradan qaldırılması üçün beynəlxalq yardımlar önəmlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.