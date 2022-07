Bir neçə gün əvvəl Sabirabadda özünü yandıraraq intihara cəhd edən qazi Elvin Cəfərov vəfat edib.

Metbuat.az Demokrat.az-a istinadən xəbər verir ki, qazinin yas mərasimi Sabirabadda keçirilir.

Qazinin yas mərasimində Sabirabadaın icra başçısı Siraqəddin Cabbarov da iştirak edir.

Siraqəddin Cabbarov jurnalistlərə "məsələni siyasiləşdirməyin" deyib.

İcra başçısının qazi ilə bağlı sözlərini aşağıdakı videoda ətraflı təqdim edirik:

