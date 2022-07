"Azərenerji" ASC müxtəlif növ sərfiyyat mallarının (1), eləcə də yanğından mühafizə vəsitələri və ehtiyat hissələrinin (2) satın alınması ilə bağlı elan etdiyi 2 açıq tenderə yekun vurub.

Metbuat.az dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderlərin qalibi müvafiq olaraq "Mix Pro" və "Marz" MMC-lərdir.

Qalib şirkətlərə müvafiq olaraq 943 min manat və 927 min manat, ümumilikdə isə 1,87 milyon manat ödəniləcək.

