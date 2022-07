Bakının Şüvəlan qəsəbəsi 4 nömrəli internat məktəbində toy mərasimi keçirilib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, burada təhsil alan iki sağlamlıq imkanları məhdud gənc ailə həyatı qurub.

Toyda ictimaiyyət və incəsənət nümayəndələri ilə yanaşı, təhsil naziri Emin Əmrullayev də iştirak edib. Nazir rəqsi ilə gənclərin sevincinə şərik olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

