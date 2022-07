Polşanın "Lex" futbol klubunun rəsmi Facebook səhifəsi azərbaycanlı istifadəçilər üçün bağlayıb.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, "Lex" klubunun rəsmi facebook səhifəsi azərbaycanlı istifadəçilər üçün girişi bağlayıb və bloklayıb.

Qeyd edək ki, "Lex" klubu rəsmi səhifəsini azərbaycanlılar üçün bu gün bağlayıb.

Xatırladaq ki, "Lex" klubu az öncə Çempionlar Liqasınının 1-ci təsnifat mərhələsinin son qarşılaşmasında "Qarabağ" klubuna 5-1 hesabı ilə məğlub olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.