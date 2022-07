Bakı Dairəvi yol Lökbatan istiqamətində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın qaynar xəttinə daxil olan məlumata görə, “Niva” və "Mercedes" markalı minik avtomobili toqquşub.

Xəsarət alan barədə məlumat yoxdur.

Əlavə məlumat veriləcək.

