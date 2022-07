Azərbaycan Futzal Federasiyasının strukturunda dəyişiklik olub.

Qurumdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, vitse-prezident Rəmiş Malıyev tutduğu vəzifədən və İcraiyyə Komitəsinin üzvlüyündən azad olunması barədə müraciət edib.

Elşən Abasov və Rövşən Mirzəyev AFF-nin İcraiyyə Komitəsinin üzvü seçilib. E. Abasov həm də federasiyanın vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilib.

