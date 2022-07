Bakıda 4 saylı internat məktəbində toy olub.

Metbuat.az xəbər verir kİ, mərasimdə təhsil naziri Emin Əmrullayev də iştirak edib.

Cütlük məktəbin məzunu olub.

Nazir toyda rəqs edib.



