Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov 26 naziri işdən çıxarıb və dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişiklik iyulun 8-də Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra baş tutub. İşdən azad edilənlər arasında baş nazirin təhsil, elm, səhiyyə, idman, gənclər və sosial müdafiə məsələləri üzrə müavini Sapardurdı Toylyev və Nazirlər Kabineti sədrinin iqtisadi, bank və beynəlxalq maliyyə təşkilatları üzrə müavini Muhammetquly Muxammedov da var. Dəyişiliklərin səbəbləri barədə açıqlama verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.