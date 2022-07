"Qarabağ" və İsveçrə "Sürix"i arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin Bakıdakı ilk oyununun vaxtı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma iyulun 19-da saat 20:00-da başlayacaq.

İyulun 27-də "Letsiqrund" stadionunda keçiriləcək matç Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, "köhlən atlar" I təsnifat mərhələsində Polşa "Lex"ini mübarizədən kənarlaşdırıb - 0:1; 5:1.

