Gənc jurnalistlər üçün təlim keçiriləcək

Media Təhlil Mərkəzi gənc jurnalistlər və jurnalistika fakültəsinin tələbələri üçün təlim keçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Rəqəmsal Jurnalistikanın əsasları” təlimində yüksəkixtisaslı spiker və mentorlar çıxış edərək, təcrübələrini bölüşəcək, iştirakçılara gələcək karyeralarında uğur qazanmağın sirlərini açacaq.

Təlim 5 gün davam edəcək.

Təlimin sonunda yüksək nəticə göstərən iştirakçılara sertifikat təqdim ediləcək.

Əlaqə üçün:

Whatsapp: +994503301018

Email: [email protected]

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyov 57

