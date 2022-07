İsrail və Yunanıstan hava qüvvələri birgə təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusu məlumat yayıb. Bildirilir ki, təlimlər İsrailin hava məkanında keçirilir. Məlumata görə, təlimlər zamanı şərti hava müharibələri də daxil olmaqla bir sıra tapşırıqlar icra edilir. Təlimlərin iki ölkənin hava qüvvələri arasında təcrübələrin paylaşılması üçün fürsət olduğu bildirilib.

