"Leobank" yenidən gündəmdədir

Bir çox yeniliklər ilə xəbər portallarında daim gündəmdə olan "Leobank" bu dəfə yenidən seçilərək müştəriləri üçün uduşlu lotereya kampaniyası keçirməkdədir.

Rəqəmsal bank olaraq "Leobank" onlayn tiraj keçirəcək və bankın müştərilərinə 10 ədəd İphone 13 pro smartfonunu hədiyyə etməsi barədə sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edib.

Lotereyada qeydiyyata düşmək üçün "Leobank" müştəriləri əsas üç şərti yerinə yetirməlidirlər:

Qeyd olunan şərtləri həyata keçirmək üçün müştərilərə yay mövsümü boyunca müddət təqdim olunur.

Kampaniya 02.07.2022 - 02.09.2022 tarixlərində davam edəcək və bu müddət ərzində bütün iştirakçıları qeydə alaraq tirajda iştirak etmək üçün yekun siyahı tərtib olunacaq.

Qeydə alınan iştirakçıların arasında onlayn tiraj uduşları sentyabr ayının 8-i saat 14:00-da "Leobank" İnstagram səhifəsində oynanılacaq.

Sonda qalib iştirakçılar fərdi olaraq xəbərdar ediləcək və mükafatlandırılacaq.

