Rusiya Donbasda irəliləyir və yeni qəsəbələr işğal etmək üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, ruslar Slovyansk ve Kramatorsk istiqamətində uğurlar əldə edib. Məlumata görə, Slovyansk ve Kramatorsk şəhərlərinin işğal edilməsi Rusiya üçün əsas hədəfdir.

