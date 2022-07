İstanbulda Türkiyə, Rusiya və Ukrayna Müdafiə nazirlikləri ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqların mövzusu Ukrayna limanlarında olan taxılın təhlükəsiz şəkildə bazarlara çıxarılmasını təmin etməkdir.

Qeyd edək ki, Rusiya tərəfi dəhliz yaratmağa hazır olduğunu açıqlasa da, bəzi şərtləri olduğunu bəyan edib.

