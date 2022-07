Türkiyə millisinin müdafiəçisi Çağlar Söyüncü İtaliya nəhəngi “İnter”ə transfer olmağa yaxındır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, İtaliya təmsilçisinin “Leicester City” klubu ilə danışıqları müsbət keçir. İddialara görə, türk futbolçu “İnter”ə keçməyə müsbət yanaşır. Çağlar Söyüncü bu transferi kariyerasında önəmli irəliləyiş hesab edir. İtaliya təmsilçisi Çağlar Söyüncünü əsas heyət oyunçusu hesab edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.