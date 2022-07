“Global Firepower” 2022-ci il üzrə dünyanın ən güclü hava qüvvələrinə məxsus ölkələrin siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahının ilk sırasında ABŞ qərarlaşıb. ABŞ hava qüvvələrinin əmrində 13247 hava vasitəsi var. 4173 hava vasitəsi ilə Rusiya ikinci, 3285 hava vasitəsi ilə Çin isə 3-cü sıradadır. Türkiyə ordusu 9-cu yerdə qərarlaşıb. Türkiyə ordusunda 1057 hava vasitəsi var.

