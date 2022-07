Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 10-13-cü kilometrlik hissəsində (Bakı şəhəri istiqamətində) aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 14 iyul tarixində saat 08:00-dan 18:00-dək yolun qeyd edilən hissəsində hərəkət hissə-hissə qismən məhdudlaşdırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) məlumat yayıb.

Məlumata görə, təmir-bərpa işləri aparılan ərazidə əks istiqamət üzrə avtonəqliyyat vasitələrinin 2 tərəfli hərəkəti təmin ediləcək.

