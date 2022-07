"Fənərbağça"dan ayrılan Mesut Özilin yeni klubu bəlli olub

Türkiyə "Fənərbağça"sından ayrılan Mesut Özilin yeni klubu bəlli olub.

Metbuat.az "TRT Spor"a istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı yarımmüdafiəçi "Başakşehir"də oynayacaq.

Təcrübəli oyunçu ilə yaxın günlərdə müqavilə bağlanacaq.

Qeyd edək ki, Mesut Özil 2021-ci ilin yanvarında "Fənərbağça" ilə 3,5 illik sözləşmə imzalamışdı. Özil bu il martın 24-də sabiq baş məşqçi İsmail Kartalla məşqdə mübahisə etdiyi üçün heyətdən kənarlaşdırılmışdı. Klub iyulun 11-də təcrübəli futbolçunun müqaviləsini qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.