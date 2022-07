Azərbaycanla Gürcüstan şəhərlərinin qardaşlaşması haqqında memorandumlar imzalanıb - FOTOLAR

Azərbaycan iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bu gün Bakıda səfərdə olan Gürcüstanın Kvemo Kartli regionunun qubernatoru Giorgi Doxturişvili ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mikayıl Cabbarov özünün "Facebook" hesabında yazıb.

O, qeyd edib: "Gürcüstanın Kvemo Kartli regionunun qubernatoru Giorgi Doxturişvili ilə ölkələrimiz arasında uğurlu əməkdaşlığın iqtisadi və ticarət əlaqələrimizin inkişafına faydaları və perspektivlər barədə fikirlərimizi bölüşdük. Giorgi Doxturişvilinin ölkəmizə səfəri çərçivəsində Şəmkir-Marneuli, Ağstafa-Qardabani, Göygöl-Bolnisi və Daşkəsən-Dmanisi şəhərləri arasında imzalanmış qardaşlaşma haqqında anlaşma memorandumları əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi və inkişafına mühüm töhfədir."

