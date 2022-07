Mingəçevirdə hərbçi faciəli şəkildə vəfat edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, 1995-ci il təvəllüdlü müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu (MAXE) Namizəd Bayramov suda çimərkən boğularaq ölüb.

Qeyd edək ki, N.Bayramov əslən Goranboydan olub. O, Tərtərdə yerləşən N saylı hərbi hissədə xidmət edirmiş.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.