Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski İstanbulda təşkil edilən dördlü danışıqların müsbət keçdiyini ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski dünya bazarında qida tədarükünün yenidən başlaması üçün göstərdiyi fəaliyyətə görə Türkiyə və BMT-yə təşəkkür edib. Zelenski bildirib ki, Qara dənizdə Rusiya ticarət gəmilərinə qarşı təhdidləri dayandırsa, qlobal qida böhranı nisbətən azalacaq.

Qeyd edək ki, İstanbulda Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və BMT nümayəndələri arasında toplantı keçirilib.

