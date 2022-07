Böyük Britaniya Kral Hərbi Dəniz Donanmasında qalmaqallı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 27 il orduda xidmət edən hərbçinin ordunun qadın nümayəndəsi ilə sualtı qayıqda yaxınlıq etdiyi məlum olub. Yerli mənbələrin məlumatına görə, onlar həmin anları fotoya alıb. Hərbçi donanmadan uzaqlaşdırılıb.

Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, onlar sevgilidir və orduya məxsus başqa məntəqələrdə də birlikdə olublar. Məlumata görə, 43 yaşlı hərbçinin əmrində 160-dan çox əsgər var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.