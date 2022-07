Macarıstan Prezidenti Gergey Qulyaş Avropada enerji qiyməti artdığına görə, ölkədə “təcili vəziyyət” elan edib.

Prezident bildirib ki, vəziyyət belə davam edərsə qış aylarında Avropa ölkələrində qaz böhranı yaranacaq. Onun sözlərinə görə, digər ölkələr kimi Macarıstan da məsələnin həlli üçün çalışır. Bu məqsədlə plan hazırlanıb.

