ABŞ Senatosunun Xarici Əlaqələr komitəsinin rəhbəri Bob Menendez Türkiyəyə F-16 təyyarələrinin satılmasına qarşıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bob Menendezin sözlərinə görə, o mövqeyini dəyişməyib. Qeyd edək ki, Prezident Co Bayden Türkiyəyə təyyarələrin satılması üçün səy göstərəcəyini açıqlamışdı. ABŞ dairələrində Türkiyəyə F-16 təyyarələrinin satılması məsələsində fikir ayrılığı var.

