Azərbaycanda tələbə faciəvi şəkildə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Azərbaycan Universitetləri feysbuk hesabında bildirib.

Belə ki, "E-Manat", "Payriff" kimi şirkətlərdə çalışmış Ramil Cəfərzadə 3 gün öncə Bakıda, dənizdə çimərkən boğularaq dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, 639 balla Bakı Mühəndislik Universitetinə daxil olub. Məzun olduğu ildə 79 balla Azərbaycan Texniki Universitetinin magistratura pilləsinə qəbul olubmuş.

