İstanbulda razılıq əldə olunub - Zaxarova

İstanbulda təşkil edilən toplantıda Türkiyə, Rusiya və Ukrayna mümkün razılaşmanın bəzi detallarını formalaşdıra bilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova belə açıqlama verib. O bildirib ki, toplantıda problem ətraflı şəkildə müzakirə edilib. Zaxarovanın sözlərinə görə, formalaşdırılan detallar barədə fəaliyyət davam edir. Zaxarova nümayəndələrin öz ölkələrindəki müzakirələrindən sonra toplantıların davam edəcəyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, İstanbulda Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və BMT nümayəndələri Ukrayna limanlarında qalan taxılın dünya bazarlarına çıxarılmasını müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.